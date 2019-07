PSG : La terrible vérité sur le jeu sournois du Barça avec Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Revenu ce lundi à Paris, Neymar a timidement repris l’entrainement après son début d’été très agité.

Entre sa blessure, ses affaires extra-sportives, sa volonté de rejoindre le FC Barcelone et son absence à la reprise prévue, le Brésilien fait beaucoup parler de lui. Mais désormais, tout le monde se concentre sur les discussions en cours entre le club catalan et le PSG. Toutefois, cela n’avance pas beaucoup et un transfert ne semble clairement pas imminent. Il faut dire que le champion d’Espagne ne soumet aucune proposition ferme, et continue de réfléchir à des offres alambiquées pour faire baisser le prix. Une situation qui ne dérange absolument pas le Barça, presque ravi comme le confie un proche du club dans Le Parisien.

« Le Barça ne va pas se saigner pour Neymar. Les dirigeants sont réellement prêt à effectuer un échange comme Coutinho et Dembélé ou Coutinho et Rakitic avec, maximum, 40 ou 50 M€. Mais pas plus. Ils considèrent qu’ils n’ont pas non plus une pression de dingue pour le faire revenir. S’il vient, OK, tant mieux. Sinon, tant pis. Griezmann est là, De Jong aussi… Le club s’est renforcé. Et ils estiment que le temps joue en leur faveur, en laissant la possibilité à Neymar et son clan d’insister. Au pire, ils auront déstabilisé le début de saison du PSG. Ça leur convient aussi », a fait savoir cette source barcelonaise, pour qui le bazar que met l’éventuel départ de Neymar pourrait finalement perdurer, et pourrir tout de même l’été parisien.