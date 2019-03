PSG : La sanction tombe, un proche de Neymar invité à partir

Dans : PSG, Mercato.

Le seul match retour face à Manchester United risque de changer beaucoup de choses au sein du Paris Saint-Germain.

Il faut dire que l’élimination est un terrible coup dur à tous les niveaux, sportif comme financier. Mais également humain, car si les critiques peuvent toujours tomber sur Nasser Al-Khelaïfi et Thomas Tuchel, les joueurs parisiens ont littéralement offert la victoire à leurs adversaires avec d’incroyables cadeaux à ce niveau. Les satisfactions individuelles sont rares, mais parmi les coupables, Daniel Alves a été pointé du doigt, notamment pour son absence total de poids sur le côté droit, sa maladresse dans le dernier geste, et l’absence de repli défensif sur certaines actions.

Pour un joueur qui se voyait prolonger et continuer à Paris jusqu’au Mondial 2022 si possible, il va falloir repasser. Selon Le Parisien, avec sa performance et le changement nécessaire à ce poste, la direction francilienne écarte désormais totalement la perspective de prolonger le contrat du Brésilien. Celui-ci a beau être l’un des plus expérimentés de l’équipe, son ballon perdu inutilement au départ de l’action qui a mené le pénalty de MU n’a visiblement pas été digéré. Une tendance qui se dégage donc, lui qui rêve de jouer un jour en Premier League, même si ce départ ne sera pas anodin pour Neymar, qui apprécié énormément son compatriote.