PSG : La saison totalement historique qui fait rêver Meunier

Dans : PSG, Ligue 1.

Après la trêve internationale de novembre, Thomas Meunier a clairement un appétit d'ogre au sein du Paris Saint-Germain.

Pour l'instant, le club de la capitale réalise un sans-faute total sur la scène nationale. Invaincu lors des treize premières journées de Ligue 1, le PSG a même remporté tous ses matchs en France sous les ordres de Thomas Tuchel. Un début de saison plus que canon qui propulse donc Paris en tête du championnat avec... 13 points d'avance sur son dauphin, Lille. De quoi voir venir pour la suite. Mais les Parisiens n'entendent pas se relâcher pour autant en championnat. Tout simplement parce que les joueurs franciliens sont de grands compétiteurs et rêvent de battre le maximum de records. Parmi les plus précieux, celui de terminer la saison invaincue en L1, pour effacer ainsi le Nantes de 1995, auteur d'une seule défaite en 38 journées, est dans l'esprit de tout le monde, et notamment de Thomas Meunier.

« Je pense que c'est tout à fait possible de ne pas perdre une fois sur la saison. Il n'y a rien qui nous en empêche. Enfin, le record à battre, qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que c'est juste être invincible, dépasser les 100 points ou faire en sorte qu'on ait le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur joueur, le meilleur jeune ? Paris a les armes pour combiner tout ça, mais il n'y a qu'une condition, c'est que tout le monde soit concerné, et ce jusqu'à la fin de la saison, en sachant qu'il y a aussi la Champions League sur le côté et que, là, ce n'est pas encore joué », a lancé, sur beIN Sports, Meunier, qui souhaite donc d'abord que son PSG remporte une quatorzième victoire de suite en L1 contre Toulouse samedi, afin d'aborder sereinement le choc européen contre Liverpool de la semaine prochaine.