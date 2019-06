PSG : La rumeur Donnarumma le fait frémir, mais pas à ce prix

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le Paris Saint-Germain a tenté le coup. Désireux de faire venir Gianluigi Donnarumma cet été, Leonardo a proposé un deal qui aurait pu marcher, même si le PSG en aurait largement été le grand gagnant. En envoyant Alphonse Areola et 20 ME au Milan AC, le directeur sportif du Paris Saint-Germain espérait bien récupérer l’international italien. Le club lombard a hésité pendant un temps, avant de dire non en espérant une seconde et surtout meilleure offre de la part des Parisiens. Cela peut se comprendre pour Pierre Maturana, persuadé que le PSG peut arriver à ses fins en recrutant un gardien de très bon niveau, tout en augmentant quelque peu sa proposition.

« Il y a besoin d’un gardien au PSG. On pense à des gros noms comme Ter Stegen, Oblak ou Lloris. Mais Donnarumma c’est vraiment un gros espoir même s’il a parfois quelques trous d’air. Il n’a que 20 ans et c’est un des meilleurs joueurs du Milan AC. La valeur marchande d’Areola, ce n’est pas 40 ME, c’est plutôt une petite vingtaine de millions d’euros. On me dit que le Milan a besoin de liquidités je le comprend, mais de là à vendre son meilleur joueur seulement 20 ME plus un autre joueur, j’y crois pas car je pense que le Milan AC peut récupérer beaucoup plus en mettant Donnarumma sur le marché », a livré le rédac-chef de So Foot sur La Chaine L’Equipe, histoire de donner son feu vert à l’arrivée d’un gardien qui serait donc d’un calibre supérieur à Alphonse Areola.