Le PSG est bidon, Yoann Riou hallucine

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG n’a pas le droit à l’erreur ce vendredi soir contre Monaco, un choc qui peut permettre à l’ASM de revenir à hauteur du club de la capitale en tête du classement en cas de victoire au Parc des Princes.

Après un début de saison mitigé, le Paris Saint-Germain a trouvé la bonne carburation en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique restent sur cinq victoires de rang… mais la manière laisse parfois à désirer. A Brest ou à Reims, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont été sérieusement mis en danger. Lors du dernier match au stade Auguste-Delaune, un grand Gianluigi Donnarumma a maintenu le PSG dans le match avant les buts de Kylian Mbappé, mais la prestation n’avait rien de rassurant.

A l’heure où l’équipe de Luis Enrique affronte Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes, l’heure est aux doutes concernant un bon nombre d’observateurs. C’est par exemple le cas de Yoann Riou, qui ne voit pas du tout le PSG foncer si facilement vers le titre de champion de France cette saison. Au contraire, le journaliste de la Chaîne L’Equipe est extrêmement critique sur le niveau de jeu affiché par le Paris Saint-Germain que ce soit dans certains matchs de Ligue 1 mais également en Ligue des Champions avec des matchs totalement manqués à Newcastle et à Milan.

Yoann Riou très déçu du niveau affiché par le PSG

« Je ne pense pas que PSG-Monaco soit un tournant car je pense que même si Paris gagne et compte six points d’avance sur l’ASM, les Monégasques pourraient revenir. Je ne vais même pas parler des matchs de Ligue des Champions contre Newcastle et l’AC Milan mais simplement m’arrêter sur deux des trois derniers matchs de Ligue 1 contre Brest et Reims. Je suis ahuri qu’un effectif comme celui du PSG soit autant ballotté et trainé dans la boue contre Reims. Je ne regarde pas que le tableau d’affichage je m’intéresse au contenu, sans un Donnarumma immense il y aurait eu 5 ou 6-0 pour Reims à la mi-temps » analyse Yoann Riou avant de conclure.

« J’ai trouvé Reims et Brest exceptionnels et je trouve ahurissant de voir le PSG autant en difficulté. Les années passent et il y a vraiment un problème dès qu’en face il y a une équipe qui met un peu de pressing. Contre Nice au Parc des Princes, le PSG était aussi complètement balloté. Je le dis, Paris est loin d’être exceptionnel cette saison » peste le journaliste, pas du tout emballé par le niveau de jeu affiché par le PSG depuis le début de la saison, ce qui lui a d’ailleurs valu un gros désaccord avec Loïc Tanzi sur le plateau de L’Equipe de Greg. Aux partenaires de Kylian Mbappé de prouver qu’ils ont de la marge en Ligue 1 et qu’ils sont capables d’élever leur niveau de jeu quand cela est nécessaire contre des adversaires redoutables comme c’est le cas de l’AS Monaco.