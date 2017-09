PSG : La MCN de Paris, le Bayern n'en a pas peur et dit pourquoi

Dans : PSG, Bundesliga, Ligue des Champions.

Depuis quelques jours désormais, Sven Ulreich remplace Manuel Neuer, qui est encore loin d’un retour sur les terrains. Le portier n°2 du Bayern Munich disputait ce week-end un test majeur face à Wolfsburg, et il a clairement échoué. Le gardien allemand de 29 ans a effectué une grosse boulette sur un coup-franc lointain, s’y prenant très mal pour dégager le ballon, qui rentrait finalement dans les buts. Au final, ce nul sur le score de 2-2 coûte cher au Bayern Munich en Bundesliga.

Le dernier rempart bavarois s’est exprimé sans détour sur ce but qui a tourné en boucle en Allemagne. « Je n'ai pas très bien dormi. C'est le genre d'erreur qui est difficile à digérer du jour au lendemain », a-t-il expliqué. Pas de quoi paniquer pour Ulreich, qui semble avoir gardé la confiance de Carlo Ancelotti. Tant mieux, car c’est l’attaque de feu du PSG qui débarque.

Cet été, le Paris Saint Germain a recruté comme jamais, et le remplaçant de Neuer ainsi que ses défenseurs vont forcément avoir beaucoup de travail ce mercredi au Parc des Princes. « Je sais pertinemment que je vais me retrouver face à des attaquants incroyables mercredi mais j'en ai l'habitude car, chez nous, les armes offensives sont de classe mondiale. Par apport à la MCN, je n'ai pas peur », a expliqué Ulreich, dont la confiance n’est pas ébranlée avant le choc. On verra ça mercredi soir, au coup de sifflet final.