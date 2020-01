PSG : La guerre entre Neymar et les Ultras est finie

Dans : PSG.

Insulté et conspué en début de saison au Parc des Princes, après l'épisode du mercato, Neymar a réussi à inverser la tendance. Et la star du PSG espère que cela va continuer.

Il y a seulement quelques mois, c’est par des chants injurieux et des messages clairement haineux à son encontre que Neymar avait été accueilli dans le stade de la Porte de Saint-Cloud par les supporters les plus chauds du PSG, furieux de l’attitude du joueur brésilien pendant l’été, ce dernier faisant tout pour repartir au FC Barcelone. Mais les semaines et les mois ont passé, et peu à peu le calme est revenu dans la relation entre l’attaquant de Paris et les Ultras. Il est vrai que Neymar est à un niveau que l’on ne lui avait jamais connu au Paris SG et forcément cela aide à apaiser la situation. Après son super match contre l’AS Monaco, la star brésilienne a été interrogé par des reporters de son pays concernant l’évolution des choses avec les fans parisiens. Et l’ancien barcelonais s’est réjoui de voir que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Pour Neymar, tout cela doit d’abord profiter au club de la capitale et pas seulement à sa propre personne. « Tout le monde sait ce qu’il s’est passé l’été dernier, c’est de l’histoire ancienne. Aujourd’hui, je suis un joueur du PSG, je me donne à fond pour que Paris puisse faire une grande saison, pour que nous puissions gagner. Je n’ai rien contre les supporters, bien au contraire. L’affection est immense. Il y a un très grand respect, pas seulement pour eux, mais pour le PSG aussi. J’espère qu’ils pourront toujours nous supporter, parce que nous nous donnerons à 100% sur le terrain », a expliqué le joueur parisien, qui sait que c’est en Ligue des champions que le public du Parc des Princes attend plus que tout ses joueurs. A commencer par les 8es de finales contre le Borussia Dortmund qui se profilent.