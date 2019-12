PSG : La grève touche le Parc des Princes ce mardi

Dans : PSG.

Nouvelle journée de mobilisation ce mardi 10 décembre dans toute la France, avec notamment des mouvements de grève très suivis dans les transports en commun.

C’est le cas à Paris, et cela risque de jouer sur la fréquentation du Parc des Princes pour le match de Ligue des Champions face à Galatasaray. Cette rencontre sans enjeu n’avait pas forcément de quoi plaire, puisqu’outre le faible intérêt sportif, les supporters des deux clubs ont un lourd historique. Mais ce n’est forcément pour cela que le PSG a recensé un nombre records de billets à revendre sur sa plateforme officielle prévue à cet effet. En effet, une pointe à 6500 billets à céder a été observée à la veille du match sur Ticket Place.

Avec des places en vente dès 30 euros, chose rare pour une rencontre de cette compétition note Aujourd'hui en France. Il faut dire que les indécis ont certainement été refroidis par les difficultés pour se rendre au Parc des Princes. Plus d’un tiers des spectateurs de l’enceinte de la Porte d’Auteuil emprunte les transports en commun pour venir, et la perspective d’arriver très en retard, ou de rester à quai après la rencontre, en inquiète légitimement plus d’un. Conséquence, il pourrait y avoir quelques trous dans les tribunes du Parc, ce qui n’est pas les habitudes du PSG en Ligue des Champions. Mais les mouvements sociaux et la grève contre la réforme des retraites sont bien partis pour voler la vedette au PSG cette semaine.