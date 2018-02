PSG : La France va dégoûter Neymar prévient Sonny Anderson

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, Neymar n’a pas été épargné par les critiques et les polémiques.

Lorsque l’on ne parle pas de son égoïsme ou de son côté provocateur sur le terrain, c’est sa fête d’anniversaire qui provoque les commentaires négatifs. Autant dire que l’attaquant brésilien est observé à la loupe et surtout attendu au tournant. Même s’il se dit heureux dans la capitale, on imagine que cette situation ne plaît pas à l’ancien Barcelonais. Et c’est justement ce qui inquiète Sonny Anderson, persuadé que son compatriote peut finir par exploser.

« Je suis un peu déçu de tout ce qui se passe autour de Neymar en ce moment. On a aujourd'hui la chance d'avoir, en France, l'un des trois meilleurs joueurs au monde, avec Messi et Ronaldo. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un joueur de ce talent, a regretté le consultant de beIN Sports. Que doit-on faire avec une personne à qui l'on tient ? On lui donne de l'amour. Tout ce que fait le PSG avec Neymar, c'est de lui donner des preuves d'amour. Neymar va répondre sur le terrain. Mais si on continue à le traiter de la sorte, à savoir le critiquer tout le temps, Neymar partira ! »

La promesse non tenue du PSG

« Et qu'est-ce qu'on fera après ? Cela prouvera qu'on est incapable de garder des grands joueurs dans notre championnat, a imaginé l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais. On l'a critiqué car il fêtait son anniversaire, vous vous rendez compte ? En dehors du terrain, il fait ce qu'il veut tant que ce n'est pas répréhensible ! Il a quitté Barcelone pour un club, une ville, un pays où on lui a promis de la reconnaissance et un statut unique. En continuant ainsi, je crains qu'il ne quitte Paris. » On n’en est pas encore là, mais nul doute que cette idée lui traversera l’esprit si ça continue.