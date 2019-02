PSG : La folle rumeur de ce come-back à 50 ME

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Il est sans nul doute la révélation française de Premier League cette saison. Mattéo Guendouzi, arrivé sur la pointe des pieds à seulement 19 ans en provenance de Lorient, a littéralement explosé avec Arsenal, au point de devenir un titulaire avec déjà plus de 30 matchs au compteur cette saison. De quoi donner des gros regrets au PSG, le club de la capitale ayant tenté de faire revenir le milieu de terrain cet été, lui qui avait été formé pendant près de 10 ans au Paris Saint-Germain, avant de filer vers la Bretagne. Le FC Lorient avait ainsi pu récupérer près de 8 ME ainsi que d’éventuels bonus, et Arsenal n’a clairement pas à se plaindre de cette signature forcément intéressante pour l’avenir.

Mais ce dimanche, le Daily Express annonce que le départ de Mattéo Guendouzi dès cet été est envisageable. En effet, le club londonien pourrait profiter de cet énorme bénéfice financier pour changer totalement un milieu de terrain qui souffre dans les grands matchs, avec les départs d’Özil et de Ramsey, ce dernier étant déjà entériné. Le journal anglais d’annoncer qu’un club pourrait donc provoquer le transfert du jeune Français, à savoir le Paris Saint-Germain. Le PSG serait prêt à dépasser la barre des 50 ME pour faire venir son ancien joueur, qui renforcerait le milieu de terrain et serait la recrue d’ampleur des dirigeants de l’été prochain. Un pari qui semble toutefois très périlleux, et qui sonnerait comme un cruel échec pour Antero Henrique, qui n’a pas réussi à faire revenir le joueur l’été dernier, alors que sa valeur était presque 10 fois inférieure.