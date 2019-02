PSG : La démonstration à Manchester, Tuchel craint les conséquences

Dans : PSG, ASSE, Ligue 1.

Quatre jours après son succès contre Manchester United (0-2) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain continue de savourer sa performance.

Privé de Neymar et d’Edinson Cavani blessés, le leader de Ligue 1 a confirmé son statut de prétendant au sacre final. Un sacré message envoyé par les Parisiens qui ont sûrement hâte de disputer le huitième de finale retour. Mais de son côté, Thomas Tuchel préfère oublier ce rendez-vous. Concentré sur le déplacement à Saint-Etienne dimanche soir, l’entraîneur francilien espère que son groupe saura l’imiter.

« Le prochain match contre Manchester n’est pas dans notre tête. On a toujours la pression et la faim et gagner dans un club comme le PSG. Tu dois être prêt, ce n’est pas possible de choisir ses matchs, on est là pour montrer le maximum chaque jour et à chaque match, a prévenu l’Allemand. J’ai confiance en mon équipe. Nous travaillons dur, je suis fier de mes joueurs, mais nous devons continuer à nous améliorer, toujours. »

L’avertissement de Tuchel

« Tout le monde est dans l’euphorie après cette victoire, c’est normal de savourer un jour après cela. On doit être prêts pour les autres matchs, il faut continuer à travailler dur, c’est dangereux de rester dans l’euphorie tout le temps, a insisté le technicien. On doit rester humble et même critique vis-à-vis de nous-mêmes. » Comme son homologue Jean-Louis Gasset, Tuchel sait que le résultat dépendra de l’implication du PSG.