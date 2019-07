PSG : La décla choc de Neymar, le vestiaire prêt à lui faire payer ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Idolâtré par le public parisien à son arrivée en juillet 2017, Neymar ne jouit plus de la même cote d’amour dans la capitale française, deux ans plus tard. Et pour cause, le divorce semble consommé entre une partie des supporters et le Brésilien, après que ce dernier ait indiqué au média Oh My Goal que son meilleur souvenir de footballeur était la remontada subie par le PSG face au Barça en Ligue des Champions. Pour Éric Rabésandratana, l’attitude estivale de Neymar pourrait également avoir un impact négatif sur les relations de ce dernier avec ses partenaires du Paris Saint-Germain dans le vestiaire.

« Il avait semble-t-il de bonnes relations, mais à un moment donné ça commence à agacer, donc ça risque de changer. Individuellement, les joueurs sont là pour se préparer, donc ils essaient ne pas être déstabilisés par un joueur qui a des envies d'ailleurs, mais sincèrement quand je vois la situation, c'est quand même très gênant d'avoir un joueur qui balance que son meilleur souvenir c'est le pire match du PSG » a indiqué sur France Bleu l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, qui ne tolère plus l’attitude jugée irrespectueuse de Neymar envers le champion de France en titre. Comme de nombreux supporters et observateurs au cours des derniers jours…