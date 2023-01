PSG : La Coupe du monde est finie, Galtier hausse le ton

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme à Lens il y a deux semaines, le PSG s’est fait secouer à l’extérieur et s’est incliné en Ligue 1, cette fois sur la pelouse de Rennes.

Face à une forte adversité à l’extérieur, le Paris Saint-Germain n’y arrive pas en ce moment. Battus à Lens il y a deux semaines, les joueurs de Christophe Galtier ont vécu une nouvelle soirée difficile loin de leur Parc des Princes. Dimanche soir à Rennes, le PSG s’est logiquement incliné (0-1) et cette deuxième défaite de suite à l’extérieur commence à faire naître un soupçon d’inquiétude à Paris, qui ne compte plus que deux points d’avance sur Lens et cinq points d’avance sur Marseille. Après la victoire méritée de Rennes face à son équipe dimanche soir, Christophe Galtier n’a pas caché sa frustration. L’entraîneur du PSG, qui reconnait que le champion de France en titre ne méritait rien dimanche face à Rennes, a lancé un message à ses joueurs et notamment à ceux qui auraient encore un peu trop la tête à la Coupe du monde au Qatar.

Christophe Galtier tire la sonnette d'alarme au PSG

« Si c'est une question de temps, ça urge. Évidemment qu'il va falloir qu'on retrouve beaucoup plus de jeu et de liant entre les lignes. On savait qu'on aurait un match difficile, on l'a eu. Le gardien adverse a été très peu sollicité. Il faut qu'on retrouve beaucoup plus de rythme, d'intensité et de relation technique entre les uns et les autres. Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience. On peut trouver 1000 excuses, mais la Coupe du monde est finie. Même si on a été dispersés pendant huit semaines, il faut qu'on retrouve beaucoup plus de cohésion dans le jeu, de rythme et d'intensité. On va avoir une dizaine de jours pour travailler l'intensité, la verticalité, la relation technique. Je suis surtout déçu de notre prestation. On n'a rien créé » a pesté Christophe Galtier, très déçu par l’attitude et le jeu proposé par son équipe du PSG sur la pelouse de Rennes dimanche soir. Il s’agit maintenant de réagir pour le club de la capitale, qui ne devra pas se rater lors de la prochaine journée de championnat contre Reims, sous peine de voir Lens revenir à sa hauteur.