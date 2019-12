PSG : L'Europe ne l'aime plus, la cote de Neymar s'écroule

Dans : PSG.

Il y a deux ans et demi, le Paris Saint-Germain réalisait une opération incroyable sur le marché des transferts en recrutant Neymar en provenance du FC Barcelone contre un chèque faramineux de 222 ME.

A l’époque, l’international brésilien était sans aucun doute le joueur le plus courtisé de la planète, alors qu’il brillait de mille feux chaque week-end au sein de l’infernale « MSN » du Barça aux côtés de Lionel Messi et de Luis Suarez. Mais depuis son arrivée en France, la cote de Neymar a brutalement chuté auprès des fans de football… et auprès des autres clubs européens. La preuve, l’ancien joueur Tony Cascarino, invité à s’exprimer sur les ailiers qu’il prendrait dans son équipe de rêve, a indiqué à Talk-Sport qu’il préférerait nettement sélectionner des joueurs comme Mohamed Salah, Sadio Mané ou Son plutôt que Neymar, lequel faisait l’unanimité il y a encore deux ans…

Salah, Mané et Son préférés à Neymar

« Je prendrais certainement Mané et Salah, plutôt que Neymar, tous les jours… même Son. Je ne nie pas que Neymar a une grande technique. Mais je préfère avoir les trois autres joueurs plutôt que lui. Ce que Messi aime tant chez Neymar ? Peut-être que Neymar correspond à la façon de jouer de Messi et qu’il aime l’avoir dans son équipe. Mais je suis certain que Mané, Salah et Son feraient beaucoup plus pour n’importe quelle équipe. C’est un grand joueur, mais c’est un choix. Je préfère également Mbappé à Neymar » a indiqué l’ancien footballeur d’Aston Villa et de l’Olympique de Marseille, qui n’est absolument pas fan de Neymar et qui ne se prive pas pour le dire.