PSG : La C1 de côté, le conseil de Rothen va rendre fou Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Barré dès les huitièmes de finale pour la troisième année consécutive, le Paris Saint-Germain n’y arrive toujours pas en Ligue des Champions.

Et sans parler des résultats, la manière contre le FC Barcelone puis cette saison face à Manchester United accable encore un peu plus le club francilien. C’est pourquoi la direction a réagi, notamment avec le retour du directeur sportif Leonardo, censé remettre de l’ordre dans la capitale et réaliser un recrutement ambitieux. Suffisant pour enfin accéder au dernier carré de la C1 ? La question agacerait Jérôme Rothen, lequel estime que le PSG doit rêver moins grand.

« Il faut rebondir l’année prochaine. Il va falloir changer beaucoup de choses, ils sont en train de le faire, a conseillé le consultant de RMC. L’arrivée de Leonardo peut corriger beaucoup de choses. Après, pour les ambitions de la saison prochaine, je pense qu’il faut revoir les ambitions à la baisse au niveau de la Ligue des Champions parce que c’est une équipe qui va être en reconstruction. »

Priorité au triplé national

« Il faut prendre le temps et arrêter de viser absolument la gagne en Ligue des Champions parce que pour le PSG, ce n’est pas bon, a insisté l’ancien Parisien. Après, en Ligue 1 et sur les coupes nationales, on attend que le PSG aille au bout, même si ça ne sera pas facile de gagner les trois compétitions. » Pas sûr que le président Nasser Al-Khelaïfi soit prêt à mettre son rêve entre parenthèses.