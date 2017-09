PSG : La C1 dans la poche, Pascal Praud prépare déjà la fête

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

En dominant le Bayern Munich aussi nettement (3-0), le Paris Saint-Germain a envoyé un message fort à ses concurrents en Ligue des Champions.

Plus que jamais, le club francilien est considéré comme un sérieux prétendant au titre. Ou comme le nouveau grand favori pour certains. C’est effectivement l’avis de Pascal Praud qui n’hésite pas à s’enflammer en imaginant le sacre des Parisiens suivi d’une grande fête dans les rues de la capitale...

« Je sais, c’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens. Mais ce que les supporters du PSG ont vu mercredi au Parc des Princes annonce des soirées de gala, des tours d’honneur et des défilés sur les Champs-Elysées, a osé le blogueur de Yahoo Sport. Comment ne pas s’enthousiasmer devant la machine de guerre qu’est devenu le Paris Saint-Germain ? Comment ne pas croire que Paris soit devenu l’égal du Real ou de Barcelone quand le Bayern en prend trois au Parc, quand chaque action offensive est un danger de but, quand on a le sentiment que la note aurait pu être encore plus lourde à condition que la réussite ne fuit pas Neymar ? »

« Mbappé et Neymar ont changé Paris »

« Pour une fois, tout le monde sera d’accord et les commentaires que je lis ce jeudi matin vont tous dans le même sens : Kylian Mbappé et Neymar ont changé Paris. La possession de balle n’est plus une fin en soi. Il suffit d’attendre, de contrer et de marquer. Encore faut-il avoir les joueurs pour ça. (...) Paris récupère le ballon et met le turbo. Les adversaires regardent le TGV passer comme les vaches de Normandie voient filer l’express de Deauville. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain gagnera la Ligue des Champions en mai prochain. Je sais aujourd’hui que c’est possible », a conclu Pascal Praud, histoire de tempérer un peu ses propos.