PSG : La 2e offre du Barça pour Neymar, c’est tout bénef pour Paris

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En discussions pour le transfert de Neymar, le FC Barcelone a du mal à convaincre le Paris Saint-Germain.

Et pour cause, le club catalan n’a pas les liquidités nécessaires pour une telle opération. Le Barça tente donc d’inclure des joueurs dans la transaction, à l’image de sa deuxième offre révélée par Sky Germany. En effet, les Blaugrana proposeraient 100 M€, plus deux éléments au choix dans une liste de six Barcelonais, parmi lesquels on retrouverait notamment Ivan Rakitic et Philippe Coutinho. Pour Didier Roustan, pas de doute, Paris doit foncer !

« J’hésitais, je pense maintenant que le PSG veut s’en séparer. Mais je me demande si vous réalisez ce que pèse Neymar au niveau mondial… c’est une marque ! Les sommes en jeu sont colossales. Et c’est l’étendard d’un pays : le Brésil. Et il faut exfiltrer Neymar de Paris puisque c’est son souhait, a commenté le journaliste sur son podcast. Si les Qatariens ne feront pas obstruction, ils ne feront pas de cadeau non plus. »

Les manques du PSG

« Le fameux Barça, il n’aurait pas les moyens, en termes de liquidités en tout cas. Donc pour exfiltrer Neymar, il faut assouplir la position du PSG en engageant un bras de fer subtil pour forcer le club tout en restant dans les clous, a-t-il poursuivi. Un troc avec des joueurs du Barça ? Réfléchissons… le PSG va avoir en attaque, dans l’axe, Mbappé et Cavani. Sur les cotés tu as Sarabia, Draxler, Di Maria, à priori tu es armé. Mais il peut t’en manquer un… »

« Si tu retrouves le Coutinho de Liverpool, ce n’est pas idiot. Au milieu de terrain, il n’y a pas abondance : Verratti, Paredes et Herrera. Des joueurs qui évoluent plutôt bas. Donc Rakitic, ce ne serait pas du luxe. Après le PSG a peut-être des vues sur d’autres joueurs. Moi, je dis que Coutinho, plus Rakitic, plus 80 M€, c’est jouable. Surtout si tu veux te séparer de Neymar », a conseillé Didier Roustan, alors que le PSG voudrait récolter davantage de cash dans l’opération.