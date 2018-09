PSG : L'UEFA torture encore plus longtemps le PSG avec le fair-play financier !

Dans : PSG, Ligue 1.

L'UEFA semble prendre un malin plaisir à faire suer le Paris Saint-Germain concernant le fair-play financier. Il y a quelques mois, le gendarme financier de l'instance européenne du football avait donné le feu vert au PSG, avant quelques jours plus tard de décider de se plonger plus profondément dans les documents fournis par le club de la capitale. Et, alors que l'on attendait ces derniers jours la décision finale de l'UEFA, cette dernière a encore décidé de reporter son jugement, ce qui évidemment donne un peu de poids à ceux qui considèrent que l'institution continentale est aux ordres de quelques grands club qui ne veulent pas que le Paris SG vienne trop rapidement marcher sur leurs plates-bandes.

Pour justifier cette attente supplémentaire, l'UEFA n'a donné aucune raison sérieuse si ce n'est un banal « examen plus approfondi », sachant que les comptes du Paris Saint-Germain ont déjà été examinés deux fois en quelques mois. On peut désormais se poser la question de savoir si la fameuse commission de contrôle a vraiment le niveau comptable pour réaliser ces examens, car l'UEFA a visiblement du mal à prendre une décision, favorable ou pas, avec le PSG. Rendez-vous on ne sait pas quand....