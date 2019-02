PSG : L'UEFA met Paris à l'amende, Tuchel en sursis

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Alors que le Paris Saint-Germain attend la décision de l'UEFA concernant le fair-play financier depuis des mois, le club de la capitale vient de subir un premier petit coup dur. Puisque ce jeudi soir, la commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l'instance européenne a proclamé trois sanctions à l'encontre de la formation francilienne.

Deux amendes d'abord. Une première de 25 000 euros, pour « avoir retardé le coup d’envoi de la rencontre à l’Étoile Rouge de Belgrade » lors de la 6e journée de la Ligue des Champions. Puis une seconde de 41 000 euros, pour « usage de fumigènes et dégradations à Old Trafford » en marge du huitième de finale aller contre Manchester United. Et Thomas Tuchel, coupable d'un « comportement inapproprié à Belgrade », a écopé, lui, d'un match de suspension avec sursis.