PSG : L'UEFA confirme la suspension de Carvajal pour Real-PSG

Ce mardi, la commission d’appel de l’UEFA a confirmé que Dani Carvajal sera suspendu pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions opposant le PSG au Real Madrid. Pour rappel, l’instance européenne reproche au défenseur espagnol d’avoir cherché « volontairement » le carton jaune face à l’APOEL Nicosie lors de la 5e journée afin d’être suspendu lors de la 6e journée contre le Borussia Dortmund, et non pour le match bien plus décisif contre le PSG. Bonne nouvelle pour le club de la capitale et pour Neymar, qui devrait donc avoir Nacho comme adversaire direct le 14 février prochain.