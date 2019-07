PSG : L'opération Neymar relancée par ce coup de force du Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le FC Barcelone se retrouve dans une situation assez inédite sur le marché des transferts. En surplus de joueur offensif de qualité, le club catalan pourrait faire un énorme coup en renforçant encore sa ligne d’attaque. L’idée de recruter Neymar est lancée depuis plusieurs semaines désormais. Mais pour cela, il faut des fonds que le champion d’Espagne ne possède pas, le PSG voulant bien envisager de vendre son Brésilien à condition de récupérer une énorme somme en contrepartie. Pour cela, le Barça l’a bien compris, proposer des joueurs en échange ne fonctionnait pas. Il faudra une somme proche de 200 ME en cash pour boucler l’opération.

Et pour financer cela, le transfert de Malcom pourrait être un vrai gros coup de pouce. En effet, RMC et Di Marzio annoncent que le Zénith Saint-Pétersbourg est actuellement à Barcelone par l’intermédiaire de son directeur sportif, afin de boucler le recrutement de l’ancien bordelais. Une offre première à hauteur de 41 ME a été repoussée, et cela pourrait donc rapidement se boucler à hauteur de 45 ME. Un transfert qui marquerait la fin du court et décevant passage du Brésilien en Catalogne, lui qui avait été acheté pour 41 ME l’année dernière.