PSG : L’offre pour Idrissa Gueye, Everton a presque envie de rire

Déjà en quête d’un milieu défensif cet hiver, le Paris Saint-Germain s’était intéressé à Idrissa Gueye (29 ans).

Une piste étudiée jusqu’à la dernière ligne droite du mercato, lorsque le club francilien avait fini par recruter Leandro Paredes. Et pour cause, Antero Henrique n’était pas parvenu à un accord avec Everton qui réclamait 40 M€. Quelques mois plus tard, le directeur sportif parisien a changé, mais la situation reste identique. En effet, le PSG, désormais représenté par Leonardo, a transmis une nouvelle offre pour l’ancien Lillois. Si le journal L’Equipe évoquait un montant de 30 M€, Foot Mercato indique que la proposition parisienne est inférieure.

Résultat, le champion de France a encore été recalé par les Toffees qui attendraient toujours 40 M€, ou même 30 M€ pour entamer les discussions. Autant dire que Paris est loin du compte pour Idrissa Gueye, sous contrat jusqu’en 2022, et dont les dirigeants ne sont pas particulièrement vendeurs. Mais contrairement au précédent mercato, la menace du fair-play financier est éloignée, ce qui pourrait permettre au PSG de présenter de meilleurs arguments.