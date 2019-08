PSG : L'offre humiliante de Barcelone pour Neymar et Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Au lendemain de la défaite du PSG à Rennes, et après les propos de Thomas Tuchel, qui a clairement fait savoir que si Neymar partait il fallait le remplacer, les nouvelles en provenance de Barcelone ne semblent pas réellement simplifier les choses. Alors que la réunion annoncée pour ce lundi à Paris entre les émissaires du Barça et Leonardo paraît avoir disparu de l'agenda, la presse catalane prétend que Josep Maria Bartomeu n'a qu'une offre à faire au Paris Saint-Germain. Et celle-ci relève un peu de l'humiliation à la fois pour l'Emir du Qatar, qui dirige ce dossier, mais également pour Neymar.

Car Sport affirme que le FC Barcelone va proposer uniquement un prêt avec option d'achat, mais sans que cette option soit obligatoire. Du côté du Barça, avant d'éventuellement signer un gros chèque, on souhaite savoir si physiquement la star brésilienne du PSG est totalement capable de tenir une saison entière, ses blessures récurrentes avec Paris et le Brésil laissant planer le doute sur ce thème. En refusant une option d'achat obligatoire, Barcelone peut ainsi tester Neymar pendant un an, et si le Brésilien ne fait pas l'affaire alors il sera renvoyé au Paris Saint-Germain. Une offre assez incroyable et même désolante pour Neymar, mais surtout pour le PSG, qui a toujours Neymar pour trois ans, mais doit gérer la volonté absolue du joueur de partir d'ici la fin du mercato.