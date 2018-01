PSG : L’Inter ne lâche pas l’affaire, Pastore n’y croit plus

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Sa punition terminée, Javier Pastore (28 ans) a disputé l’intégralité du 16e de finale de Coupe de France contre Guingamp mercredi.

Résultat, le milieu offensif a contribué à la qualification du Paris Saint-Germain (4-2) avec un but inscrit de la tête. De quoi lui redonner le sourire ? Oui et non, l’Argentin ayant à peine célébré sa réalisation. Une réaction logique compte tenu de l’état d’esprit d’El Flaco, déterminé à rejoindre l’Inter Milan cet hiver. Selon Sky Italia, Pastore aurait confirmé sa volonté au club de la capitale, au pensionnaire de Serie A et à son agent, à qu’il aurait demandé de négocier son salaire chez les Nerazzurri.

Seulement voilà, le dossier se heurte encore et toujours au même problème. L’Inter veut obtenir un prêt avec option d’achat, tandis que le PSG réclame un transfert définitif. C’est pourquoi le représentant du meneur de jeu se montre pessimiste. « Pastore à l'Inter ? Ce n'est pas une opération possible », a indiqué Marcelo Simonian à Tuttomercatoweb. Apparemment, le clan du Parisien n’y croit plus. Sauf s’il s’agit d’une manœuvre pour inciter la direction milanaise à faire un effort financier...