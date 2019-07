PSG : L'inquiétante version médicale du Paris SG sur Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Blessé à deux reprises aux moments cruciaux de la saison, Neymar a manqué les grands rendez-vous du PSG en Ligue des Champions.

De quoi faire rager le club de la capitale, qui a payé très cher pour pouvoir compter sur le Brésilien dans les matchs couperets. A chaque fois, c’est une blessure au pied qui a stoppé l’ancien de Santos dans son élan. Sa rechute contre Strasbourg a de quoi semer le doute dans les esprits, avec différentes versions entre les spécialistes du dossier, les médecins du PSG, ceux du Brésil ainsi que le clan Neymar. C’est ainsi que L’Equipe raconte une réunion sulfureuse entre les différentes parties impliquées avant le retour de Neymar sur les terrains, en fin de saison dernière.

Le Brésilien avait refusé une nouvelle opération, préférant des soins poussés, afin de revenir à temps pour la Copa America, qu’il n’a finalement pas disputée. Et c’est à ce sujet que le Professeur Saillant, chirurgien renommé et connu pour sa franchise, a allumé le clan du numéro 10 du PSG, déplorant qu’une nouvelle opération n’ait pas eu lieu, et dénonçant même la vis trop petite posée dans le pied de Neymar lors du premier geste chirurgical, et qui expliquait ainsi la rechute selon lui. En furie, Neymar Senior s’est alors emporté et a clos la discussion. Une scène qui a de quoi faire froid dans le dos, puisque le staff médical du PSG estime clairement que le risque de rechute était et est toujours réel pour le « Ney » sans une nouvelle opération, et l’indisponibilité de six mois qui va avec…