PSG : L’incroyable Tuchel ? Paul Le Guen casse l'ambiance

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Après la victoire face à Manchester United (0-2) mardi, Thomas Tuchel a reçu au moins autant de compliments que ses joueurs.

Pour beaucoup, ce succès en huitième de finale aller de la Ligue des Champions est celui de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, dont les choix se sont avérés payants à Old Trafford. « Il nous a donné une stratégie qui a fonctionné », a confirmé le défenseur central Marquinhos, convaincu par son coach qu’il pouvait briller au poste de milieu défensif. Un discours qui reflète l’opinion générale du vestiaire. Pas de quoi s’enflammer selon Paul Le Guen, persuadé que la roue peut vite tourner en fonction des résultats.

« Il opte pour des stratégies payantes et visiblement il le fait avec beaucoup de psychologie en l’expliquant bien aux uns et aux autres, a commenté l’ancien joueur et entraîneur du PSG sur la chaîne L’Equipe. Il n’arriverait pas à convaincre les joueurs sans une bonne stratégie. On parle des propos des joueurs sur Thomas Tuchel, j’aimerais qu’on ressorte ce qu’ils disaient sur Unai Emery il y a deux ans. »

Tuchel encensé, « c’est classique... »

« La déclaration de Marquinhos est sincère. Mais les déclarations étaient aussi sincères à l’époque. Ils tressaient des lauriers à Emery. C’est classique. L’impression sur Tuchel est excellente. Mais c’est le résultat final qui comptera », a prévenu le consultant, qui se souvient des portraits flatteurs d'Unai Emery après le 4-0 infligé au FC Barcelone en février 2017.