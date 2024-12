PSG ‍: L'incroyable cadeau à 100 euros offerts à 250 supporters

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

250 supporters du Paris Saint-Germain ont reçu ce vendredi soir une offre de leur club de coeur qu'ils ne vont probablement pas refuser. Moyennant 100 euros, ils pourront assister au match PSG-Monaco à Doha.

C'est une annonce qui va faire 250 heureux, mais des milliers des malheureux, puisque le club de la capitale a adressé à ses plus fidèles supporters, parmi ceux qui ont été présents à chaque match de l'année 2024, une offre afin qu'ils fassent le voyage jusqu'au Qatar début janvier afin d'assister au Trophée des Champions contre l'AS Monaco le 5 janvier prochain. Pour 100 euros, chaque supporter aura un billet d'avion aller-retour pour Doha, une chambre d'hôtel, un billet pour le match, le transport sur place, les différents repas ainsi que des activités programmées le jour de cette rencontre. Le seul problème éventuel est que les supporters concernés par cette offre délirante doivent avoir un passeport en cours de validité et ayant encore au moins six mois de validité.

🔴🔵 Le club a envoyé par mail une offre à ses abonnés les plus fidèles pour le Trophée des Champions, qui se disputera à Doha le 5 janvier. ✈️🇶🇦 pic.twitter.com/YXqpK0yXAS — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) December 27, 2024

Selon les premiers échos, les 250 supporters concernés ont tous rapidement répondu favorablement à cette offre, ce qui semble plutôt logique compte tenu de la dinguerie de cette proposition. A noter que Qatar Airways fait également une offre tout compris pour ceux qui seraient tentés d'aller voir cette rencontre, mais là le tarif n'est plus du tout le même et il faudra être riche et supporter pour aller à Doha pour ce PSG-Monaco, puisqu'il faut débourser plus de 1.500 euros. Il est vrai que Visit Qatar est le sponsor de cette rencontre, organisée par la LFP, et que les 250 heureux élus n'auront probablement que de bonnes choses à dire de cet incroyable voyage qui les attend. Si en plus le Paris Saint-Germain gagne, alors ce sera clairement le souvenir d'une vie.