PSG : L'incompréhensible décision du PSG dans ce dossier l'a écoeuré

A la surprise générale, la signature de Jesé Rodriguez au FC Nantes a été évoquée dans les ultimes heures du mercato estival 2018, Waldemar Kita semblant avoir trouvé un terrain d'entente avec les dirigeants du Paris Saint-Germain et avec l'ancien attaquant du Real Madrid. Mais finalement, l'affaire a capoté Jesé restant au PSG où depuis il cire le banc, Thomas Tuchel ne lui ayant jamais donné la moindre seconde de temps de jeu. Ce dimanche L'Equipe revient sur cette opération, et affirme que c'est Antero Henrique, et lui seul, qui a provoqué ce fiasco. Ce que Jesé n'a toujours pas digéré.

Et c'est le salaire pris en charge par Nantes qui a poussé le directeur sportif du Paris Saint-Germain à claquer la porte au nez de Waldemar Kita. « Antero Henrique, le directeur sportif du club de la capitale, a mis son veto. Nantes était disposé à prendre en charge la moitié de son salaire mensuel (soit 200.000E sur les 400.000E brut) mais, visiblement, ce n'était pas suffisant aux yeux du Portugais. Jesé n'a pas compris. Et encore moins apprécié. Il en a tenu rigueur au directeur sportif, n'ayant pas de mots assez durs pour parler de lui en privé ensuite », affirme le quotidien sportif. Forcément, cela rend encore plus crédible un départ de Jesé Rodriguez dès le mois de janvier, du moins si le PSG accepte cette fois de faire un effort supplémentaire. Car franchement, le choix effectué par Antero Henrique est difficilement compréhensible concernant un joueur qui en attendant ne joue pas et reçoit son salaire plein pot.