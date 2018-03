PSG : L’improbable compo du PSG à Troyes

Dans : PSG, Ligue 1, ESTAC.

Ce samedi après-midi, le PSG se rendra à Troyes. Un terrain où il a livré l’une des prestations les plus impressionnantes de son histoire en Ligue 1 puisque, pour aller chercher le titre en 2016, le club de la capitale porté par Zlatan Ibrahimovic s’était imposé 0-9 au Stade de l’Aube. La musique pourrait être bien différence ce samedi, étant donné les absences. Pour ne prendre aucun risque avant le retour face à Madrid, Unai Emery a décidé de se passer de Pastore, Cavani, Verratti, et ne peut pas compter sur Neymar, Mbappé et Marquinhos, blessés. Autant dire que cela donne une composition de départ totalement inédite.

La composition probable du PSG à Troyes :

Areola – Dani Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa – Diarra, Rabiot, Lo Celso – Nkunku (ou Weah), Di Maria, Draxler