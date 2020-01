PSG : L'Europe concurrence Paris à coup de millions au mercato

Dans : PSG.

Régulièrement utilisés par Thomas Tuchel cette saison, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche n’ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain.

La volonté du club francilien est clairement de trouver un accord avec les représentants des deux joueurs afin de pouvoir compter sur eux à l’avenir. Mais les négociations sont rudes et pour l’heure, ni Kouassi ni Aouchiche n’est en passe de signer pro au PSG. Dans son édition du jour, Le Parisien s’est intéressé à ces deux dossiers, interrogant notamment un acteur du marché des talents en herbe à travers l’Europe. « Ce que tu comprends à Paris, dans l’argumentaire, quand tu es un joueur du centre de formation, c’est en gros : Tu es un petit, donc contente-toi de ce que tu as ; petit contrat, petite place et ne viens pas nous emmerder. Dans les autres clubs, tu es reçu comme un futur pro avec un statut égal ou supérieur à ce que propose Paris » explique-t-il.

De la parole aux actes, Leipzig a d’ores et déjà envoyé une proposition très juteuse à Tanguy Kouassi, selon le quotidien francilien. En effet, le club allemand a promis au jeune Parisien la succession de Dayot Upamecano, lequel a de grandes chances de partir l’été prochain, ainsi qu’une prime à la signature s’élevant à 4 ME. Un argument de taille qui peut pousser Tanguy Kouassi à faire ses valises lors de la prochaine période de transferts. La situation d’Adil Aouchiche est différente selon le média, qui affirme que le milieu de terrain, grand fan du PSG depuis jeune, souhaite poursuivre sa carrière dans la capitale. Afin de boucler le dossier, Paris devrait débloquer une prime à la signature proche de 3 ME. Une manière certaine d’éviter un gros bug qui ferait désordre…