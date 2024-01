PSG ‍: L’étrange rumeur Bradley Barcola

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Tout juste arrivé au Paris SG, Bradley Barcola a encore un peu de mal à prendre ses marques. De quoi attirer des clubs anglais qui ont fait savoir leur intérêt pour l'ancien lyonnais, même si cela ne devrait pas aller plus loin.

Arrivé cet été en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a été l’une des recrues surprises du dernier mercato parisien. Le PSG a misé sur lui pour le long terme, et forcément son temps d’adaptation est assez long, sachant que rien n’est pardonné quand on est dans la lumière du club de la capitale. Ses apparitions ont parfois déçu, malgré beaucoup de bonne volonté, et son manque d’efficacité a été pointé du doigt, notamment lors du match de Ligue des Champions face à Newcastle.

Le PSG mise sur Barcola

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Pas de quoi remettre en cause son avenir à Paris, d’autant que Luis Enrique a bien fait comprendre qu’il tenait là un joueur d’avenir, et qu’il adorait avoir et faire progresser des éléments aussi jeunes et prometteurs. Toutefois, il faut croire que cette marque de confiance n’est pas arrivée jusqu’en Angleterre, puisque le spécialiste du mercato Ekrem Konur affirme que plusieurs clubs de Premier League ont toujours Bradley Barcola dans le viseur, et rêvent de le faire venir soit cet hiver soit l’été prochain. Le PSG n’est pas vendeur et il y a peu de chances que Barcola, même après une première année timorée, ait envie de tout abandonner. Surtout que l’avenir de Kylian Mbappé est incertain, et cela pourrait laisser des places à prendre chez les titulaires parisiens.

En tout cas, cela n’empêchera visiblement pas les clubs anglais de venir aux renseignements et de tâter le terrain sur l’avenir de Barcola. Mais avec un contrat en béton et de belles marques de confiance de la part du PSG, l’ancien lyonnais n’est pour le moment clairement pas sur le départ.