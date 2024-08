PSG ‍: L'été 2025 de Xavi Simons se complique déjà

Dans : PSG.

Grande révélation de Leipzig l’an dernier, Xavi Simons reste une année de plus en Bundesliga, malgré la volonté du Paris Saint-Germain de l’intégrer au groupe professionnel cette saison. D’ailleurs, un transfert définitif vers le club allemand est la volonté des dirigeants de Red Bull.

Xavi Simons est de retour à Leipzig ! Après une saison 2023/2024 très aboutie du côté de l’Allemagne l’an passé (10 buts et 15 passes décisives en 43 rencontres toutes compétitions confondues), le milieu offensif néerlandais a confirmé sa très bonne forme avec un Euro 2024 de bonne facture avec les Pays-Bas, inscrivant notamment l’unique but de son équipe en demi-finales contre l’Angleterre. De retour au PSG, le joueur a clairement fait comprendre qu’il ne voulait pas rester malgré un contrat qui s’étend avec le champion de France en titre jusqu’en 2027. Finalement, c’est le RB Leipzig qui a raflé la mise et qui a accueilli le joueur pour une deuxième saison consécutive, ce que ne voulait pas faire Paris. Seulement, Simons n’est pas pressé de retourner en France, où il peut très bien ne jamais revenir.

Leipzig souhaite garder Xavi Simons sur le long terme

Après son exercice précédent de grande qualité, Leipzig souhaite conserver Simons dans le cadre d’un transfert définitif, comme l’a affirmé Olivier Mintzlaff, le directeur général de Red Bull : «Notre direction doit négocier avec le PSG. Pour l’instant, il est prêté. Bien sûr, notre objectif est de garder des joueurs de haut niveau comme lui sur le long terme. Nous avons maintenant montré que c’était possible, même face à une forte concurrence. Sesko a reçu des offres substantielles, notamment en Premier League, mais il a choisi de rester avec nous et a même prolongé son contrat», a-t-il développé selon des propos recueillis par Sky Sports, signe que la stratégie sportive de Leipzig attire et permet aux joueurs de se développer sur le moyen terme. Une ambition que vise également Xavi Simons, qui n’a pas disputé la moindre rencontre avec le PSG depuis son retour en 2023. Les supporters du club de la capitale peuvent commencer à se préparer à un divorce entre les différentes parties.