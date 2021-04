PSG : L’Emir du Qatar rêve les yeux ouverts de Guardiola !

Dans : PSG.

Mercredi soir, le PSG va croiser la route d’un certain Pep Guardiola, que l’Emir du Qatar rêve de s’offrir à Paris depuis 2011.

Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et maintenant Mauricio Pochettino. Les grands noms se sont succédé sur le banc du Paris Saint-Germain depuis la prise de contrôle du club par le Qatar en 2011… avec plus ou moins de réussite. De son côté, l’Emir du Qatar, Tamim Ben Hamad al-Thani, a toujours un fantasme : faire venir Pep Guardiola à Paris. A en croire les informations divulguées par Damien Degorre dans L’Equipe à la veille du choc face à Manchester City, l’ex-entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich est perçu dans les hautes sphères du PSG comme l’homme idéal pour faire franchir à Paris un ultime cap.

« La seule véritable fenêtre de tir possible aurait ainsi été à l'été 2012, lorsque Guardiola mis un terme à son aventure au Barça. Mais, à l'époque, Carlo Ancelotti venait d'être nommé » explique le journaliste dans les colonnes du quotidien national, avant de poursuivre. « Tamim al-Thani, un inconditionnel de foot, avait apprécié le passage de Guardiola, comme joueur, dans le club d'Al-Ahly, de 2003 à 2005, où un pont d'or lui avait été offert. Le retrouver comme l'entraîneur de son PSG est une idée qui ne s'est jamais échappée de son esprit. À City, Guardiola a retrouvé Txiki Begiristain, directeur sportif des Citizens, qui fut son coéquipier à Barcelone, et un univers où il décide seul ou presque. Il n'est donc pas question de quitter Manchester ».

Une cohabitation impossible avec Leonardo ?

Au PSG, une éventuelle cohabitation avec Leonardo pourrait être difficile à vivre pour Pep Guardiola, raison pour laquelle le mariage a peu de chances de voir le jour à court terme. « Dans un club comme Paris, il devrait partager les pouvoirs sportifs avec Leonardo et cela ne figure pas dans ses méthodes de travail. D'ailleurs, en novembre, il a prolongé son contrat jusqu'en 2023. L'émir al-Thani devra donc patienter ». Il n’y a de toute façon rien d’urgent, dans la mesure où Mauricio Pochettino réalise pour l’instant un sans-faute, ou presque, à la tête du Paris Saint-Germain. Quoi qu’il en soit, l’affrontement entre le technicien argentin du PSG et le stratège catalan de Manchester City promet d’être explosif et spectaculaire. Premier acte dès mercredi soir sur le billard de la pelouse du Parc des Princes.