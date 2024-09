PSG ‍: L'avocate de Mbappé envoie un avertissement à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après le refus de Kylian Mbappé de négocier avec le PSG afin d'aboutir à un accord, suite à une réunion devant la commission juridique de la LFP, l'avocate de la star du Real Madrid a prévenu Paris qu'il fallait rapidement payer ce qui est dû au joueur.

Le rendez-vous de ce mercredi à la Ligue de Football Professionnel ayant débouché sur constat d'échec, puisque la commission juridique a proposé au PSG et à Kylian Mbappé de trouver une médiation, ce que l'attaquant du Real Madrid a refusé, les deux camps vont se retrouver, mais à priori, ce sera aux prud'hommes ou dans un tribunal civil en dernier recours. Répondant au Monde, Maître Delphine Verheyden a clairement fait savoir qu'il n'avait jamais été question d'une quelconque conciliation après cette réunion à la LFP, Kylian Mbappé réclamant ce que le Paris Saint-Germain lui doit suite à son départ cet été pour le club espagnol. À savoir 55 millions d'euros pour ses trois derniers mois de salaires au PSG, ainsi que des bonus.

Le PSG doit payer son ancien salarié

Kylian Mbappé refuse la médiation avec le PSG ! https://t.co/4WSQabepAL — Foot01.com (@Foot01_com) September 11, 2024

« Ces sommes demandées résultaient du contrat de travail enregistré et homologué par la LFP pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024. Mon client souhaite simplement à ce stade que son travail soit payé, comme cela doit être le cas pour tout autre joueur dans sa situation, et pour tout salarié ayant terminé son CDD (...) J’avais pour instruction de mon client de ne pas accepter une telle proposition, qui n’est d’ailleurs pas possible au regard des textes », a précisé l'avocate de Kylian Mbappé, qui veut ouvertement faire savoir à Nasser Al-Khelaifi qu'il ne fallait pas s'attendre au moindre cadeau dans cette opération. Kylian Mbappé l'a récemment confié avec l'équipe de France, il ne se soucie plus du tout de ce que pense le public de lui, et probablement encore moins les supporters du Paris Saint-Germain. Heureusement, car sur les réseaux sociaux, le capitaine des Bleus se fait démolir par des fans parisiens de plus en plus agacés par le meilleur buteur de l'histoire du PSG.