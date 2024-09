Kylian Mbappé refuse la médiation avec le PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'a pas mis longtemps à répondre à la proposition de la commission juridique de la LFP qui demande au PSG et au joueur du Real Madrid de négocier encore. Et sa réponse est brutale.

Au communiqué du Paris Saint-Germain, qui se réjouissait qu'une nouvelle médiation soit demandée après une réunion entre l'avocat de l'attaquant du Real Madrid et le club de la capitale devant la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel, le communiqué de Kylian Mbappé a plombé l'ambiance. En effet, le clan Mbappé a annoncé à l'Agence France Presse que l'ancien joueur du PSG rejetait définitivement la proposition de médiation. L'affaire va donc suivre son cours avec le risque pour les champions de France de se voir contraint de payer 55 millions d'euros de salaires et primes impayées plus des intérêts à Kylian Mbappé. Dans le même temps, le capitaine de l'équipe de France a également saisi l'UEFA.