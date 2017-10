PSG : L'attaquant qui faisait flipper Serge Aurier ? Thibault Giresse bien sûr

Dans : PSG, Ligue 1, EAG.

Parti du PSG cet été, Serge Aurier s’adapte à un tout autre football avec la Premier League, championnat musclé s’il en est. Mais ce n’est pas trop un problème pour le défenseur ivoirien, qui adore les défis physiques, et un peu moins les joueurs plus fins. C’est ce qu’il a malicieusement révélé dans un entretien à Bros Stories, où il a énoncé le Top3 des attaquants les plus difficiles à jouer en Ligue 1 pendant ses années de présence dans l’élite française. En numéro 3, on retrouve Zlatan Ibrahimovic, qui selon Aurier, lui a fait vivre de sales entrainements, et des défis physiques qui valaient le détour. En 2, Serge Aurier a désigné Wissam Ben Yedder, l’ancien attaquant de Toulouse, insaisissable à ses yeux et difficile à attraper au marquage. Et le numéro 1 surprendra probablement tout le monde.

« C’est Thibault Giresse. T'es un des mecs qui m'a le plus fatigué, quand je m'attends à ce que tu accélère, tu fais la passe, à chaque fois que je pense que tu vas faire un geste pour aller sur le côté, tu fais une passe. Je déteste les joueurs comme ça. J'en rigole mais c'est un des joueurs qui m'a le plus mis en difficulté, chapeau à toi », a expliqué l’ancien défenseur du PSG à propos du milieu de terrain de Guingamp, il est vrai remuant et précis, mais on peut le dire, rarement cité comme étant le cauchemar des défenseurs de Ligue 1.