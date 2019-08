PSG : L'assaut du Barça sur Neymar, une blague ratée ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A chaque jour sa nouvelle offre du FC Barcelone pour recruter Neymar, et la réponse du Paris Saint-Germain est invariable, c'est non. Car depuis que l'on évoque l'intérêt très vif du Barça pour la star brésilienne du PSG, les propositions catalanes paraissent totalement à côté de la plaque. Et ce n'est pas le voyage à Paris des émissaires de Barcelone, il y a une semaine, qui a changé la donne. Dans Le Parisien, le scénario d'un fiasco total du Barça est évoqué, le quotidien francilien se demandant même à quoi a voulu jouer Josep Maria Bartomeu depuis le début des négociations avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo.

Pour le média parisien, plusieurs indices laissent à penser que tout cela ressemble à un assaut désordonné et désespéré, le Barça n'ayant pas l'argent attendu par l'Emir du Qatar pour valider un éventuel transfert de Neymar. Ayant utilisé le Mundo Deportivo pour relayer ses offres, et après avoir fait fuiter la visite parisienne de la délégation emmenée par Eric Abidal, étrangement attendu à Orly par une équipe de la télé barcelonaise, le président du FC Barcelone avait voulu intégrer Philippe Coutinho, avant finalement de le prêter au Bayern Munich. Autant d'événements qui tendent à démontrer que le champion d'Espagne en titre ne sait pas réellement comment mener à bien le retour de Neymar, ce que le Paris Saint-Germain a probablement compris depuis longtemps.