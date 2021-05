PSG : L'argent y coule à flot, le clan Messi vote Paris

Dans : PSG.

Toujours hésitant pour son avenir, Lionel Messi donnerait pour l'heure un petit avantage au Barça. Sa famille elle, au contraire, pousse pour qu'il rejoint le PSG, club bien plus puissant financièrement parlant.

En 2021, rares sont les gros clubs qui ne sont pas dans l'attente d'une décision d'un de leurs joueurs stars. Au Real Madrid, Sergio Ramos fait attendre Florentino Pérez depuis plusieurs mois maintenant. À Paris, si Leonardo respire un peu depuis la prolongation de Neymar, Kylian Mbappé n'a lui pas pris de décision concernant son avenir. Cristiano Ronaldo n'est lui pas certain de poursuivre à la Juventus. Enfin, Lionel Messi arrivera en fin de contrat en juin prochain du côté de Barcelone. Et l'Argentin ne semble pas pressé de prendre position. Actuellement, s'il veut être rassuré sur les ambitions du club, le sextuple ballon d'Or privilégie une prolongation au Barça. Pourtant, rien n'est fait, bien au contraire. En effet, La Pulga a pour habitude de parler salaire et contrat en famille, en particulier avec son père et l'un de ses frères. Et pour le clan Messi, l'avenir est à Paris.

Le clan Messi le pousse vers Paris

Pour prolonger à Barcelone, Lionel Messi réclame un projet sportif convaincant. Il est convaincu que l'effectif est en fin de cycle. La troisième place qui se profile en Liga ainsi que l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions le prouvent, le PSG fait plus que rivaliser sur ce point de vue là. Mais il y a un autre critère sur lequel Paris est plus puissant que le Barça : le point de vue financier. Bien que même à Paris, l'international argentin toucherait un salaire inférieur à sa rémunération actuelle, le montant resterait bien supérieur à ce qu'est en mesure de lui proposer le FC Barcelone compte tenu des dettes importantes du club. Le Parisien affirme que du côté de la famille du joueur, on le pousse clairement vers un nouveau challenge au PSG. Un avis partagé par Mario Kempes, légende du foot argentin. À Paris, l'opportunité de recruter un joueur du calibre de Messi est prise très au sérieuse. En plus d'un salaire conséquent, les dirigeants sont prêts à aligner une jolie prime à la signature. S'il paraît difficile à réaliser d'un point de vue financier, le rêve d'un trio Messi - Mbappé - Neymar fait déjà saliver tous les supporters parisiens.