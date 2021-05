Barça : Messi au PSG, il ne doit plus hésiter

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le Barça en juin prochain, Lionel Messi n’a pas encore définitivement tranché la question de son avenir.

L’international argentin est en bons termes avec Joan Laporta, ce qui a donné du crédit à une potentielle prolongation de contrat ces dernières semaines. Cela étant, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre le FC Barcelone et Lionel Messi. Les courtisans du Ballon d’Or peuvent donc encore y croire. C’est notamment le cas du PSG, qui observe avec attention la situation du capitaine de Barcelone et qui pourrait passer à l’offensive en cas de départ de Kylian Mbappé. Ancien international argentin, Mario Kempes a livré les dernières tendances pour l’avenir de Lionel Messi dans les colonnes de Bild. Selon lui, le génie de Barcelone doit partir. Il le voit bien au Bayern Munich… ou à Paris.

« Messi est partagé. Il se sent extrêmement à l'aise à Barcelone. Mais il se rend compte que les chances de remporter à nouveau la Ligue des champions avec le Barça sont minces. Ces dernières années, Barcelone a toujours été éliminé de façon prématurée. En plus, il y a la situation financière qui n’est pas au mieux. Le club a de grandes difficultés à construire une nouvelle équipe de premier plan. Il faudrait qu’il retrouve Pep Guardiola à Manchester City, ou qu’il aille au Paris Saint-Germain ou au Bayern Munich. Ces clubs ont soit l'argent, soit le joueurs pour connaitre un grand succès. Messi serait un bon choix pour le Bayern. Mais les responsables à Munich pensent avec leur tête, pas avec leur portefeuille, et ne paieraient jamais un salaire aussi élevé pour Messi » a lâché la légende du football argentin, pour qui il serait bon pour Lionel Messi de voir autre chose que le FC Barcelone. Reste à voir ce qu’en pense le principal intéressé et si le PSG a finalement une chance de rafler la mise.