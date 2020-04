PSG : L'argent est secondaire, Cavani a choisi Boca Juniors

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Edinson Cavani figure dans le viseur de plusieurs cadors européens, mais également dans celui de Boca Juniors.

Membre du conseil d’administration du club argentin, Jorge Bermudez n’y est pas allé par quatre chemins sur l’antenne de la Radio Cooperativa en expliquant que Cavani était certainement prêt à baisser son salaire pour rejoindre Boca Juniors. « Je ne pense pas que ce soit pour plus ou moins d’argent, s’il vient, c’est à cause d’un désir personnel et il y a des signes clairs de cela. Espérons que, pour le bénéfice du club, l’arrivée de Cavani aura lieu. Cela nous donnerait un bon coup de main. Je pense qu’il veut venir à Boca ». L’optimisme règne à Boca Juniors, et à juste titre puisque dans les colonnes du média sud-américain Olé, c’est l’entourage d’Edinson Cavani qui a ouvert la porte à une signature du côté de Boca Juniors.

« Il a joué trois Coupes du monde, gagné une Copa América, remporté des titres nationaux, mais il n’a jamais eu cette Libertadores que tous les sud-américains veulent avoir en mains. Il faut voir ce qui se passera en Ligue des champions. Mais je crois que le Matador pense depuis un certain moment à son retour sur le continent et à la fin de sa carrière en Europe. Si c’est le cas, Boca est la meilleure option » a indiqué l’un de ses proches. Des déclarations qui vont bien évidemment donner de l’espoir aux dirigeants et aux supporters de Boca Juniors. Reste à voir si cette signature totalement inattendue se concrétisera lors du prochain mercato alors que l’hiver dernier, Edinson Cavani était courtisé par certaines des meilleures équipes d’Europe puisque Manchester United, Chelsea mais surtout l’Atlético de Madrid étaient très intéressés par son profil.