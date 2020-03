PSG : 1,3 ME par mois pour Cavani, qui va payer la facture ?

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, Edinson Cavani ne sait pas encore dans quel club il va rebondir, lui qui était tout proche de signer à l’Atlético de Madrid en janvier.

Courtisé par certains cadors de Premier League dont Manchester United et Chelsea, l’international uruguayen a été lié en cette fin de semaine à une improbable rumeur l’envoyant… au Real Madrid. Cela a le mérite de prouver que le profil de Cavani plaît toujours autant à travers l’Europe. Toutefois, ses émoluments colossaux pourraient en refroidir plus d’un. Au cours des derniers jours, le club argentin de Boca Juniors a par exemple renoncé à recruter le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, comme cela a officiellement été confirmé par le président du club, Jorge Ameal.

« Quand le championnat est terminé, ce genre d'histoire est normal. Boca veut tel joueur etc. Cavani est un grand joueur, mais il gagne un salaire énorme. Aujourd'hui, nous avons Tévez dans l'équipe et il est notre priorité absolue » a indiqué le patron de Boca Juniors dans des propos rapportés par Esporte Interativo. Une déclaration sans surprise quand on connaît les émoluments colossaux d’Edinson Cavani au Paris Saint-Germain. Au début du mois de février, le journal L’Equipe dévoilait le classement des dix joueurs les mieux payés au PSG et logiquement, l’international uruguayen figurait en très bonne place avec 1,3 ME brut mensuel. Un salaire XXL qui fait actuellement de Cavani le quatrième joueur le mieux payé de l’effectif parisien, juste derrière Thiago Silva (1,5 ME), Kylian Mbappé (1,9 ME) et Neymar, véritablement hors catégorie avec 3 ME brut mensuel. Reste à voir si Cavani acceptera de baisser son salaire en quittant Paris, ou si le club qui souhaite le recruter devra s’aligner sur ses émoluments actuels.