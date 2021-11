PSG : L'arbitre accusé de complicité avec Neymar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après le match nul entre le PSG et Leipzig en Ligue des Champions (2-2), l’entraîneur allemand Jesse Marsch a critiqué l’arbitrage.

Malgré le point arraché par son équipe de Leipzig en fin de match, Jesse Marsch était remonté contre l’arbitre de la rencontre face au PSG ce mercredi soir en Ligue des Champions. Relativement nerveux, l’ancien coach de Salzbourg a même été averti par Andreas Ekberg pour contestation. Après le match nul entre Leipzig et le Paris Saint-Germain lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Jesse Marsch a dénoncé l’arbitrage du Suédois de 36 ans en expliquant que selon lui, il avait bien trop protégé les joueurs du PSG et notamment Neymar.

Jesse Marsch en colère contre l'arbitrage

« J'étais vraiment en colère contre la performance de l'arbitre, dès le début du match. J'ai souvent vu tous ces grands clubs obtenir tout le respect des arbitres. La seule chose qui change, c'est quand j'intensifie mes émotions. Je le répète : soit tu avales tout, soit tu réagis avec émotion pour obtenir un peu plus de respect. Dans de nombreux moments, c'était comme s'il voulait un autographe de Neymar après le match. Bien sûr, c'est bien d'avoir Mbappé, Neymar et Di Maria ici à Leipzig. Mais ayons un match normal dont on peut dire : c'était juste » a pesté l’entraîneur du RB Leipzig après le match nul de son équipe face au PSG avant de conclure. « Il ne nous a pas protégés et cela a été ma seule manière de lui montrer ma colère. Il n'a pas été bon. Même pour le deuxième penalty, il a dû regarder le VAR alors que la faute était évidente ». C’est donc de manière très nerveuse que Jesse Marsch a vécu le match nul de Leipzig face au PSG, le premier point obtenu par l’équipe allemande en Ligue des Champions cette saison.