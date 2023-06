PSG ‍: L’Arabie Saoudite vient gâcher le plan de Campos

Pour compenser le probable départ de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain tente de trouver un accord avec l’Allemand Julian Nagelsmann. De son côté, le conseiller football Luis Campos a une préférence pour José Mourinho. Mais son plan risque de tomber à l’eau si l’Arabie Saoudite passe à l’action.

Alors que le mercato a ouvert ses portes ce samedi, le Paris Saint-Germain ne peut pas donner l’identité de son futur entraîneur à ses potentielles recrues. Le club de la capitale s’apprête à licencier Christophe Galtier. Mais la direction francilienne ignore encore quel entraîneur lui succédera à la reprise. L’heureux élu pourrait être Julian Nagelsmann avec qui les dirigeants parisiens négocient, pour le moment sans succès. Les discussions avec l'Allemand n’étant pas si avancées, Luis Campos peut toujours garder sa piste prioritaire sous le coude.

Rappelons que le conseiller football du Paris Saint-Germain, qui souhaitait initialement conserver Christophe Galtier, aimerait nommer José Mourinho. Mais son plan risque de tomber à l’eau si l’Arabie Saoudite passe à l’action. En effet, les pensionnaires de la Saudi Pro League ne s’intéressent pas qu’aux grands noms sur le terrain. Ceux présents sur les bancs sont également ciblés. Le club d’Al-Ahli se verrait bien attirer l’entraîneur de la Roma, annonce le journaliste Rudy Galetti, qui croit savoir que des échanges pourraient être entamés dans les prochaines heures.

🚨👀 #AlAhli are looking for a new coach: the 🇸🇦 club is exploring the opportunity to sign a manager from 🇪🇺.



🗣️ #Mourinho is the main target: expected a contact with the 🇵🇹 in the next few hours.



📄 Sergio Conceicao (#Porto) and Marco Silva (#Fulham) are also in the list. 🐓⚽ pic.twitter.com/oq3yQQMEwn