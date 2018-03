PSG : L'appel au peuple du club pour le 6 Mars !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

A quatre jours du match retour face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain est totalement concentré sur cette rencontre décisive pour la suite de la saison. Le club de la capitale a d’ailleurs lancé une opération de grande ampleur sur les réseaux sociaux, auprès de ses abonnés, ses spectateurs et du grand public, pour mettre l’accent sur cette date du 6 mars. Un rendez-vous pris de longue date par les passionnés du PSG, mais que le club de la capitale veut transformer en formidable élan d’engouement. Ainsi, le dernier représentant français en Ligue des Champions a lancé une campagne « Ensemble on va le faire » auprès de tous les supporters, avec des messages pour inciter tout le monde à mettre son maillot du PSG, toute la journée, partout.

« Ensemble, nous sommes plus forts

Ensemble, nous allons tout donner

Ensemble, nous voulons marquer l’histoire.

Le 6 mars, soyons fiers de nos couleurs. Portons tous le maillot du Paris Saint-Germain et affichons notre soutien partout, dans la rue, au bureau, à l’école…Ensemble on va le faire », a notamment écrit le PSG à ses abonnés par mail. Une mobilisation générale qui a bien évidemment pour but de montrer aux joueurs parisiens qu'ils seront soutenus comme jamais pour tenter l'exploit de sortir le Real Madrid.