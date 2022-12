PSG : L'accord avec l'Arabie Saoudite, c'est du béton

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

La trêve internationale est à peine terminée que le PSG songe déjà à organiser des matchs amicaux à l'étranger. Paris a une promesse à tenir avec l'Arabie Saoudite et pourrait bien devoir l'honorer durant le mois de janvier.

Après la Coupe du monde, les clubs sont désormais concentrés sur la fin de la saison. Le PSG, toujours invaincu depuis le début de l'exercice 2022/2023, continue d'engranger des victoires en Ligue 1 et se prépare à disputer son huitième de finale de la Ligue des Champions, face au Bayern Munich. Avant ça, le PSG a des obligations contractuelles à remplir. Notamment un match pour promouvoir le football en Arabie saoudite. Il y a un an, le PSG devait initialement organiser un match amical contre les meilleurs joueurs des clubs d'Al-Hilal et Al-Nassr durant son Qatar Tour. Une rencontre qui était planifiée mais qui a été annulée à cause du COVID. Néanmoins, l'Arabie Saoudite attend toujours la venue du PSG et ce match amical pourrait avoir lieu dans quelques semaines.

Le PSG en Arabie saoudite en janvier pour un match amical ?

Le #PSG envisage de se rendre en Arabie Saoudite 🇸🇦 le 19 janvier prochain (date à confirmer) pour jouer un match amical face à une équipe constituée des meilleurs joueurs des deux clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr.

Une rencontre déjà planifiée l’année dernière… — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) December 29, 2022

Selon les informations des journalistes Abdellah Boulma et Marc Mechenoua, le PSG a toujours en tête de tenir son engagement avec les clubs saoudiens. Paris compte venir en janvier 2023 pour réaliser ce match amical et étendre l'engouement autour du club, partout dans le monde. Reste désormais à trouver une date qui pourrait convenir dans le calendrier surchargé du PSG. Entre le 15 et le 21 janvier, le PSG ne va pas jouer de match et va peut-être utiliser ce court moment pour faire un voyage express en Arabie saoudite. Si aucune date n'a été fixée pour le moment par la direction parisienne, ce match amical pourrait être planifié le 19 janvier. Un match qui s'ajoutera dans le calendrier déjà bien garni du PSG, moins d'un mois avant la réception du Bayern Munich en C1.