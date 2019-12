PSG : Kylian Mbappé, un signal inquiétant pour le Qatar ?

Dans : PSG.

Kylian Mbappé aurait pris une décision radicale pour la suite de sa carrière. En effet, la star française du Paris Saint-Germain semble avoir décidé de confier la gestion de ses intérêts à une avocate bien connue afin de pouvoir rejoindre le Real Madrid.

L’avenir parisien de Kylian Mbappé semble de plus en plus trouble, le Real Madrid ne faisant même plus semblant concernant son désir de recruter le champion du monde français du Paris Saint-Germain. Et si Leonardo a tenté une première fois de calmer Zinedine Zidane en rappelant à ce dernier que Kylian Mbappé était à 100% parisien et dans une situation contractuelle qui est à l’avantage du club de la capitale, il ne fait nul doute que le PSG devra être fort pour résister au pressing que ce possible transfert du siècle va engendrer. De son côté, s’il est d’une discrétion absolue, Kylian Mbappé semble avoir tout de même posé un premier jalon concernant le mercato.

Le quotidien AS affirme en effet que Delphine Verheyden, qui est l’avocate de Kylian Mbappé et d’autres sportifs de renom (Teddy Riner, Martin Fourcade et Renaud Lavillenie…), est en charge désormais d’aboutir à un départ du joueur au Real Madrid. Commentant la sixième place de Mbappé au Ballon d’Or, Delphine Verheyden aurait dit au joueur parisien que s’il avait été au Real Madrid alors il aurait gagné ce trophée, ce qui reste toutefois à démontrer. Toutefois, il y a quelques jours, celle qui était l’avocate de Kylian Mbappé depuis plusieurs années avait vivement démenti un rendez-vous imminent avec le Real Madrid, et s’était étonnée de tout ce qui se disait sur l’avenir du champion du monde.