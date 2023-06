PSG ‍: Kylian Mbappé, tout le football français en pleurs

Dans : PSG.

Un départ de Kylian Mbappé du PSG n'est depuis ce lundi plus impensable pour cet été. Un terrible coup dur pour le football français, qui misait gros sur les droits TV de septembre, et peut perdre une énorme star.

Kylian Mbappé ne fait rien par hasard, et sa prise de parole par le biais d’une lettre adressée à son club mais passée par les médias d’abord, indique qu’il a une stratégie précise en tête. Son but était de prévenir le PSG qu’une prolongation était hors de question, et l’idée était aussi de le faire savoir à tout le monde. Histoire de réveiller le Real Madrid, persuadé que cet été 2023 ne serait de toute façon pas le bon pour le recruter, alors qu’un numéro 9 est ardemment demandé après le départ soudain de Karim Benzema. En tout cas, l’attaquant du Paris SG a lancé une véritable bombe, et le Qatar n’a pas du tout aimé cette prise de position ferme et donc quasiment publique.

Au point de provoquer la vente du prodige du football français ? Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar sont pour le moment sur la même longueur d’ondes, ils en ont assez des stars du club qui décident du timing et ont des exigences au point d’imposer la marche à suivre au PSG. L’idée d’une vente de l’attaquant français permettrait de remplir les caisses du club même si cela serait une énorme perte sportive. Après le départ de Lionel Messi pour les Etats-Unis, et la mise en vente claire de Neymar, Paris verrait son visage être totalement chamboulé. Et la Ligue 1 aussi. Sans les têtes d’affiche qui permettent aussi la mise en avant d’un championnat qui n’existe à l’étranger que par le biais du PSG, le football français risquerait clairement de retomber dans les oubliettes.

Le milliard à oublier en cas de départ de Mbappé ?

Vincent Labrune l’a annoncé récemment, il envisage d’atteindre le milliard d’euros de droits TV lors du prochain appel d’offres, qui sera lancé en septembre. Cela aurait de belles conséquences financières pour la Ligue, CVC et les clubs français qui profiteraient d’une telle manne. Mais le timing d’un possible départ de Kylian Mbappé serait littéralement catastrophique. D’autant que le patron de la LFP mise très gros sur la vente des droits TV à l’international pour améliorer l’enveloppe globale. Et sans Mbappé, Messi et Neymar, la Ligue 1 ne fera pas vraiment rêver les pays voisins ou plus lointains.

Avant même ce feuilleton de l’été qui pourrait déboucher sur le départ de Mbappé, le spécialiste de l'économie du football Pierre Rondeau expliquait que ce serait très difficile d’aller chercher ce fameux milliard, avant le retrait de Canal+, les GAFAM qui ne mettent pas des sommes folles et le départ des stars du PSG. Même chose pour Sacha Nokovitch, le spécialiste des médias du journal L’Equipe : « L’info Mbappé ? Pas un cadeau pour l’appel d’offres des droits télé de la L1 en septembre prochain ». De quoi faire pleurer tout le football français, qui voit ses revenus présents et futurs être mis en danger en cas de départ plus tôt que prévu de la star du PSG.