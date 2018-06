PSG : Paris met la Juve en alerte rouge sur ce dossier

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le transfert de Yuri Berchiche pour Bilbao étant désormais sur la bonne voie, le PSG accélère en ce qui concerne le recrutement d’un arrière gauche capable de faire l’unanimité.

Et même si plusieurs pistes ont été étudiées, il n’y a plus beaucoup de doute sur le favori numéro 1 d’Antero Henrique. Il s’agit d’Alex Sandro, le défenseur de la Juventus qui fait partie des meilleurs d’Europe à ce poste. Victime d’une terrible concurrence avec sa sélection, le Turinois pourrait rejoindre une défense 100 % « Brazil » à Paris.

En tout cas, les discussions avec les dirigeants franciliens portent leurs fruits. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus a tenté une manœuvre désespérée pour conserver son latéral, en lui proposant un nouveau contrat avec un salaire largement revu à la hausse, de 2,8 ME à 4 ME avec bonus. Cet effort n’a pour le moment pas convaincu Alex Sandro, toujours tenté à l’idée de rejoindre le PSG. Si jamais le Brésilien devait pencher pour Paris, alors le club français devrait mettre 50 ME sur la table pour faire céder les dirigeants turinois, et avoir ainsi leur recrue d’ampleur à un poste où il était capital de se renforcer selon Thomas Tuchel.