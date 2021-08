PSG : Kylian Mbappé sifflé par le Parc des Princes

Dans : PSG.

Visiblement, le silence de Kylian Mbappé concernant son avenir au Paris Saint-Germain ne fait pas que des heureux au sein des supporters parisiens. Lors de la présentation du onze de départ du PSG, le nom de l'attaquant tricolore a été sifflé par une majorité de supporters.

Si Kylian Mbappé avait des doutes sur l’impression laissée par ses hésitations de l’été, une grande majorité des fans du PSG a fait savoir son mécontentement. En effet, lors de la présentation des joueurs parisiens, ce samedi avant la rencontre entre Paris et Strasbourg, le nom de l’attaquant français a été très largement sifflé, preuve que cette situation incertaine sur son avenir parisien avait terni son image au Parc des Princes. Il semble désormais temps pour Kylian Mbappé de sortir de son silence et de faire savoir s'il rêve plus grand à Paris ou au Real Madrid.