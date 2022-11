PSG : Kylian Mbappé prend une claque et perd un titre

Dans : PSG.

Joueur à la valeur marchande la plus élevée au monde depuis 2018, Kylian Mbappé a perdu ce titre. La machine Erling Haaland a pris le dessus sur le Français du PSG.

L’attaquant du PSG a récemment prolongé son contrat avec le Paris SG alors qu’il pouvait partir libre l’été dernier pour le Real Madrid. Cette décision a permis au club de la capitale de blinder Kylian Mbappé en vue de l’avenir, et de conforter la prophétie de Nasser Al-Khelaïfi, qui avait assuré depuis longtemps que jamais son numéro 7 ne partirait libre du Paris SG. Résultat, à 23 ans, avec encore deux ans de contrat, voire trois en cas d’activation de son option, le champion du monde 2018 s’attendait probablement à rester le joueur le plus « bankable » au monde. Depuis 2018, Kylian Mbappé bénéficiait de ce titre du joueur à la plus grosse valeur marchande, approchant les 200 millions d’euros comme montant jugé nécessaire pour le transférer selon le spécialiste mondiale Transfertmarkt.

Le Mondial pour sauver Mbappé ?

Toutefois, dans sa mise à jour au coeur de la saison 2022-2023, le site spécialisé sur le mercato dévoile qu’avec son arrivée tonitruante à Manchester City et son récent transfert avec un énorme contrat, Erling Haaland est passé devant l’attaquant français. Désormais, la valeur du Norvégien est de 170 millions d’euros, et celle du Français est de 160 millions d’euros. Pour l’ancien du Borussia Dortmund, c’est encore en-dessous de sa clause libératoire, fixée à 200 millions d’euros si un club veut l’acheter à partir de 2024. « Si Haaland devait maintenir sa forme actuelle et rester à l’abri des blessures, il montera encore plus haut à l’avenir. Et d’un point de vue de Manchester City, sa clause libératoire à 200 millions d’euros semble déjà trop basse », a livré Daniel Busch, manager chez Transfertmarkt.

En effet, une clause libératoire doit avoir un effet dissuasif pour éviter un départ non désiré d’un joueur. Mais, si le montant de cette clause se rapproche de la valeur du joueur, alors des clubs pourraient se réveiller et se dire que le coup est jouable pour acheter Haaland sans avoir à négocier avec Manchester City. A voir donc dans quelques années, car le club anglais pourrait être tenté de lui proposer un nouveau contrat pour remédier à cette situation.

En attendant, Kykian Mbappé a lui aussi des espoirs de voir sa cote augmenter en cas de très belle Coupe du monde, ce qui conforterait sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Le Norvège de Haaland n’y sera pas, et le Mondial a la capacité de bouleverser un tel classement. Toutefois, avec un contrat qui prend à l’heure actuelle fin en juin 2024, le Français sait que le titre de joueur le plus cher du monde sera difficile à reconquérir. Et la marque de Neymar, acheté en 2017 pour 222 millions d’euros par le PSG, a encore un peu de marge avant d’être directement attaquée.